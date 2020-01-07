В один из самых радостных и светлых православных праздников – Рождество – на сцене центрального районного дома культуры прошло театрализованное представление, подготовленное воспитанниками прихода храма Святителя Николая Чудотворца.

Рождественское представление повествовало о том, как важно даже в самых непростых обстоятельствах оставаться человеком с добрым и открытым сердцем, перед которым рушатся любые преграды. Гости мероприятия окунулись в атмосферу теплого домашнего очага, где обычная семья готовится к встрече Рождества. Ожидая главу семейства, задержавшегося в пути, Иван и Марья отправляются на встречу к младенцу Христу, чтобы приподнести ему свои дары. На протяжении всей дороги их незримо сопровождает ангел-хранитель. На пути им встречаются разные люди, ведущие не слишком праведный образ жизни. Они отдают им приготовленные для младенца Христа подарки, освобождая от рук живодеров котенка и исцеляя девочку-сироту от тоски по родителям. Пройдя все испытания, семья собирается за праздничным столом, чтобы отметить Христово Рождество.

По доброй традиции в завершение представления воспитанникам прихода были вручены сладкие подарки. Всех гостей праздника с Рождеством Христовым поздравил благочинный Буда-Кошелевского округа, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца протоиерей Сергий Пешко.

Светлана МЕДВЕДЕВА

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