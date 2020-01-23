ЕРИП расширил список налогов, которые можно уплатить через систему, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ЕРИП.

Речь идет о платежах в адрес Министерства по налогам и сборам. Это подоходный налог с физлиц, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь; подоходный налог с физлиц с доходов, исходя из сумм превышения расходов над доходами; подоходный налог с физлиц в фиксированных суммах.

Для оплаты услуг в АИС «Расчет» необходимо последовательно выбрать: налоги — город — ИМНС по району — подоходный налог (нерезиденты) / код платежа в бюджет 0105; подоходный налог с физлиц (ДДИ) / код платежа в бюджет 0106; подоходный налог (квартсдача) / код платежа в бюджет 0107.

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