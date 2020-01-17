В гомельской области будет работать ещё один отряд быстрого реагирования на ЧС.
На днях уже в г.Жлобин был сформирован отряд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.
Также как и в г.Мозырь:
✅ Сотрудники Красного Креста г.Гомель провели рабочую встречу с руководством районной организации чрезвычайных ситуаций города Жлобин. ⠀
✅Сотрудники поделились уже имеющимся опытом.
✅ Рассмотрели алгоритм взаимодействия при чрезвычайных ситуациях и планы на ближайшее время.
✅Волонтеры отряда закрепили свои навыки в реагировании на чрезвычайные ситуации при помощи IT технологий. Ребята готовы заступить на дежурство с полным багажом знаний и умений.