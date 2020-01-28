Как сообщили в управлении охраны и правопорядка УВД Гомельского облисполкома, в период времени с 3 февраля по 20 марта на территории Гомельской области будут проводиться мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

В ходе них пройдет проверка владельцев зарегистрированного оружия по месту жительства с целью выявления нарушений порядка его хранения, а также мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, с целью их изъятия и привлечения причастных лиц к ответственности.

Совершение правонарушений с использованием данных предметов носит повышенную общественную опасность, приносит тяжелые травмы и гибель граждан. Особенно хочется предостеречь подростков и граждан, которые занимаются незаконными раскопками в местах боевых действий Великой Отечественной войны в целях извлечения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В связи с этим управление охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома информирует и предупреждает:

Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождается от уголовной и административной ответственности.

Юридическим и физическим лицам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.

Незаконное изготовление, хранение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 295 УК Республики Беларусь) – наказывается лишением свободы на срок до 6 лет с конфискацией имущества, незаконные действия в отношения охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия (ст. 295-1 УК РБ) – наказывается лишением свободы до 2-х лет, а также за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия – наказываются лишением свободы на срок до 2-х лет (ст. 296 УК Республики Беларусь).

Незаконные приобретение, передача во владение, хранение, перевозка, пересылка или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему либо незаконные приобретение, передача во владение, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия (ст. 23.71 КоАП Республики Беларусь) – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации либо лишение специального права с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

По информации ОИОС УВД