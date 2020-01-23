На сайте «Фауна города» в подразделе «Информация» при клике отображается раздел «Потерянные и найденные животные».

На данный момент здесь размещена информация о девяти найденных питомцах и семи потерянных.

Любой желающий может оставить сведения о потерянном или найденном питомце с фотографией и указанием места, где животное находится сейчас или где его видели в последний раз. Есть поле для контактов. Срок действия заявки — месяц после публикации.

Государственное предприятие «Фауна города» функционирует с 2004 года. Сотрудники отлавливают безнадзорных питомцев и животных, подбирают травмированных питомцев, принимают ненужных и найденных в городе на временное содержание, передают собак и кошек под владельческий контроль.