29 января в Буда-Кошелевском районе примерно в 17:05 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по автодороге «Коминтерн‑Присно через Борченки». На 1 км не учел метеорологические условия и состояние проезжей части, из-за чего не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Туран», под управлением 33-летнего водителя.

В результате столкновения водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ».

По информации ГАИ УВД