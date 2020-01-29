Видимо нет такой семьи, которую не затронула своим черным крылом Великая Отечественная война. Часто о прошедшей войне вспоминал и мой отец, Иван Макарович Суковатый, о том, где и как воевал, где был ранен. После того как он отслужил в рядах Красной Армии, началась война и он остался в армии, был участником сражений, войну прошел в звании сержанта. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими медалями.

На войну был призван и мой дедушка, Макар Терентьевич Суковатый, но с войны не вернулся, погиб. Отец мой хотел разыскать место гибели деда но не успел, умер в 1985 году, и я решил исполнить желание отца, разыскать могилу своего деда. Обратился в Гомельский военный комиссариат, в Белоруссии, где мне посоветовали обратиться в центральный архив города Подольска, Московской области, а также по месту призыва деда, в областной военкомат города Сумы, на Украине. На мои письма пришли ответы. Так я выяснил, что мой дедушка, рядовой в.ч. 188 саперного полка, погиб 11 ноября 1943 года, во время боя на северной окраине села Громыки Лоевского района Гомельской области, где и был похоронен, а затем перезахоронен в братскую могилу в деревне Переделки Лоевского района.

Летом 205 года я побывал с женой и братом в этих местах. Вместе с председателем сельсовета мы возложили цветы к памятнику, где на одной из плит выбита и фамилия моего деда. Расположен памятник в живописном парке, на высоком берегу реки Сож. По нашей просьбе нам показали и поселок Громыки, места былых боев, это около 15 км от деревни Переделки. К сожалению в Громыках уже никто не живет, дома стоят пустые и кое-где полуразрушенные.

Услышав историю о том, как я разыскивал своего деда, ко мне обратился Шеин Владимир, друг моего тестя, из Белоруссии и попросил разыскать его отца, погибшего где то в Восточной Пруссии. А так как я проживал в Калининградской области, выполнить его просьбу помог областной военный комиссариат. На мое письмо я получил ответ, что Шеин Федор Петрович, младший сержант, погиб в бою 17 января 1945 года и похоронен в братской могиле, в поселке Заветы Нестеровского района. Вот так я и нашел двух бойцов .На своем стареньком жигуленке я вместе с женой побывал у в поселке Заветы и мы возложили цветы к братской могиле .

Неумолимо бежит время, многое забывается, но никогда не забудем мы тех, кто защищал Родину. Пусть же наши дети и внуки помнят своих родных и дорогих сердцу отцов, дедов и прадедов. Не зря говорят, что война не окончена пока не будет найден последний погибший солдат. Имена тех, кто погиб в годы войны навечно занесены в Книгу Памяти.

Первое фото; Суковатый Макар Терентьевич (мой дедушка),второе фото; Суковатый Иван Макарович (мой отец).

С уважением, Николай Суковатый

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