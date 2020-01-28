В настоящее время на Будакошелевщине складывается сложная оперативная обстановка. С начала года произошло 4 пожара, жертвой одного из которых стал один человек в деревне Буда-Люшевская Липиничского сельсовета, поэтому территория проведения очередного Дня безопасности выбрана отнюдь не случайно.

Первый заместитель начальника Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС Илья Горушкин, открывая мероприятие, отметил, что, помимо вопросов состояния жилых домов, пожарной безопасности и предупреждения возникновения несчастных случаев, не менее актуальными являются, в том числе, и вопросы наведения порядка на земле, благоустройства территории, занятости населения, поэтому им также будет уделено особое внимание в ходе проведения Дня безопасности.

Личным составом отдела в этот день проводилась пожарно-профилактическая работа в жилых домах данного населенного пункта. Особое внимание обращалось на состояние печного отопления, электропроводки, других нагревательных приборов и устройств, наличие автономного пожарного извещателя и его исправность.

Не оставили без внимания спасатели и расположенные на территории сельсовета объекты соцкультбыта. Были проведены профилактические мероприятия с детьми в местной школе, а так же с населением в магазине.

В завершении Дня безопасности состоялся сельский сход граждан. По традиции, у жителей сельсовета была возможность задать интересующие вопросы, получить компетентную консультацию от представителей отдела по ЧС, врача-нарколога. Были продемонстрированы профилактические видеофильмы на противопожарную тематику, собравшимся вручены буклеты «Неопалимая купина».

МЧС