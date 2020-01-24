До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет облачно, днем с прояснениями. Во многих районах возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем местами — 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем ожидается 1-6 градусов тепла.-0-