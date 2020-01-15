С 1 января 2020 года большинство ставок акцизов на подакцизные товары увеличены на 5% (прогнозный индекс инфляции на 2020 год) – приложение 1 к Указу Президента Республики Беларусь 31 декабря 2019 № 503 «О налогообложении».

Освобождается от акцизов дизельное топливо, реализуемое (передаваемое) организациям, входящим в состав ПО «Белоруснефть», в количестве, не превышающем 505 тыс. тонн в год, для дальнейшей поставки сельскохозяйственным организациям и льнозаводам по сформированным перечням.

При использовании дизельного топлива не по целевому назначению плательщиками акцизов признаются организации, входящие в состав ПО «Белоруснефть», допустившие нецелевое использование.

Исчисление акцизов при нецелевом использовании производится по установленным ставкам.