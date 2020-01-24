Кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек некоторых банков возможны 25 января с 2.00 до 6.00, сообщили БЕЛТА в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Перебои связаны с проведением технологических работ сотрудниками Банковского процессингового центра.

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС и тому подобное), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживание которых обеспечивает Банковский процессинговый центр», — сообщили в банке.

Пользователями услуг процессингового центра являются Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, банк «Решение», БНБ-Банк, БТА Банк, БСБ Банк, Франсабанк, Цептер Банк.-0-