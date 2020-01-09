Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства. Глава государства подписал соответствующие указы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

По итогам 2019 года присуждены пять премий «За духовное возрождение». Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

Премия присуждена настоятелю прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерею Иоанну (Ивану) Хорошевичу за значительный вклад в укрепление идей милосердия и организацию работы Дома духовного просвещения.

Высокой награды удостоено Белорусское общественное объединение ветеранов за активную гуманитарную деятельность по оказанию помощи ветеранам и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

Коллектив общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» отмечен премией за большую работу по материальной и моральной поддержке многодетных семей, реализацию гуманитарных проектов «Конкурс на лучшую многодетную семью», «Минский городской форум матерей», телепроекта «Родные люди».

Премия «За духовное возрождение» также присуждена коллективу филиала учреждения культуры «Брестский областной краеведческий музей» «Археологический музей «Берестье» за активную деятельность по сохранению национального культурного достояния и создание обновленной экспозиции филиала музея.

За создание фундаментального картографического издания «Большой исторический атлас Беларуси» премии удостоен авторский коллектив в составе академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александра Ковалени, главного редактора РУП «Белкартография» Галины Ляховой, директора ГУ «Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации» Вячеслава Носевича.

За выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Коллектив учреждения культуры «Музей «Витебский центр современного искусства» удостоен спецпремии за создание экспозиции Музея истории Витебского народного художественного училища и проведение масштабных выставочных проектов «Осип Цадкин. Возвращение», «Александр Родченко. Фотография из «ВХУТЕМАС».

За создание серии документальных фильмов «Хроника Минского гетто» специальной премией отмечен авторский коллектив в составе заместителя заведующего отделом дирекции информации ЗАО «Второй национальный телеканал» Бориса Герстена, директора ЧПУП «Мастерская Владимира Бокуна» Владимира Бокуна, режиссера-постановщика ЧПУП «Мастерская Владимира Бокуна» Владимира Луцкого.

Специальной премии удостоен заслуженный любительский коллектив Беларуси симфонический оркестр УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К.Огинского» за большой вклад в воспитание творческой молодежи и реализацию культурных проектов «Международный симфонический форум-конкурс молодых композиторов стран СНГ им. М.К.Огинского», «Мосты дружбы: Беларусь — Россия», «Духовная страница малой родины».

Высокой наградой отмечен коллектив Брестского городского центра культуры за выдающиеся достижения в развитии любительского художественного творчества, проведение масштабных мероприятий, посвященных 1000-летию города Бреста, и реализацию межгосударственной программы «Брест — культурная столица Содружества — 2019».

Коллективу Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь специальная премия присуждена за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют национальную культуру в Беларуси и за рубежом, значительный вклад в воспитание творческой молодежи.

Спецпремией отмечен и коллектив Ивьевского центра культуры и досуга за значительный вклад в развитие народного творчества и реализацию проекта «Ивьевский колорит».

За разработку и реализацию творческой концепции масштабных церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года специальная премия присуждена авторскому коллективу в составе народного артиста России Игоря Крутого, режиссера-постановщика, основателя компании Sechenov.com Алексея Сеченова, художественного руководителя продюсерского центра «Арт-мажор» Белорусского государственного университета культуры и искусств Александра Вавилова.

Военно-патриотический центр специальной подготовки для допризывной молодежи «Скиф» удостоен спецпремии за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию культурных проектов по формированию экспозиции Музея истории воздушно-десантных войск и спецназа имени В.Ф.Маргелова и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам.

Заслуженный любительский коллектив фольклорный ансамбль «Дударики» гимназии №14 города Минска отмечен высокой наградой за выдающиеся достижения в области любительского искусства, успешное представление Беларуси в программах международного фестиваля «Гармонь собирает друзей», Минской международной книжной выставки-ярмарки и других проектов.

За мозаичное оформление алтарной части храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, специальной премии удостоен авторский коллектив в составе доцента кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств Дениса Чубукова, мастера производственного обучения этой кафедры Кирилла Орсика, индивидуального предпринимателя, члена Белорусского союза художников Алевтины Башкатовой.-0-

БЕЛТА