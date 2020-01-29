В Беларуси с 1 февраля в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) проведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 22 января 2020 года №6, БПМ с 1 февраля по 30 апреля 2020 года установлен в размере Br239,87. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 3,5% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2019 года по 31 января нынешнего года. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 лет у мужчин и 20 — у женщин) с учетом доплаты в 20% средней заработной платы составит Br245,12.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в феврале-марте для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br59,97, в возрасте от 75 до 80 лет — Br44,98. Надбавка для инвалидов первой группы составит Br59,97, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, — Br29,99.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, — до Br263,86, инвалидам с детства II группы — Br227,88, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка — Br203,89, инвалидам III группы — Br179,9, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста — Br119,94, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от Br191,9 до Br263,86.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br239,87 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br287,84 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.-0-