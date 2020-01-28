Соответствующее предложение озвучил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на совещании у главы государства о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области

Анатолий Хотько предложил разрешить молодым специалистам, которые заняты в сельскохозяйственной сфере, проходить военную службу преимущественно в резерве. «Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем, — согласился Президент. — Пусть они пять или десять лет, может, два года по два месяца отлучаются на военную подготовку, но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне могли служить».

Соответствующих предложений, как должна строиться работа в этом направлении, Александр Лукашенко ждет от Министерства обороны и Госсекретариата Совета безопасности. Такая поддержка для молодых специалистов тоже будет являться определенной льготой, заметил глава государства. «Но пройти эту суровую школу жизни надо всем, — подчеркнул он. — Договорились. Проработаем этот вопрос. Нам надо найти оптимальный вариант».

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