Начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета назначена Анна Михайловна Василенко.

В 2002 году окончила Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, в 2012 – Академию последипломного образования. Является депутатом районного Совета депутатов.

С 1999 по 2014 год работала учителем математики Кривской средней школы. С августа по октябрь 2014 была назначена заместителем директора по учебной работе средней школы №1 г. Буда-Кошелево. С 2014 по 2015 год являлась заместителем директора по учебной работе гимназии г. Буда-Кошелево, с 2015 по 2020 занимала должность директора гимназии города Буда-Кошелево.

С января 2020 года назначена начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.