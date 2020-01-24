Шесть педагогов представят Будакошелевщину на областном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь».

В центральном районном доме культуры было многолюдно. И это неудивительно, ведь в торжественной обстановке выбирали тех, кто представит наш регион на областном этапе одного из престижнейших конкурсов профессионального мастерства.

Собравшиеся в зале не понаслышке знают, что труд учителя сложно переоценить, он особенный, подвижнический. Учителя – самые неравнодушные люди. Каждый раз, заходя в класс, они совершают маленькое чудо, готовя ребят к большой жизни. Они особенные, необыкновенные во всем, творческие, одухотворенные и удивительно обаятельные. Они с честью несут свою благородную миссию, всегда находятся в центре общественной жизни, являются носителями знаний, культуры и гуманных ценностей.

Сегодня десять представителей этой славной профессии в очередной раз доказали, что достойны являться символом учительства страны, его традиций, творчества, интеллектуального ресурса и инноваций.

Во втором этапе районного конкурса «Учитель года Республики Беларусь» приняли участие: учитель истории Кривской средней школы Александр Пшеничников, воспитатель ясли-сада «Солнышко» агрогородка Коммунар» Татьяна Талавира, учитель начальных классов Бушевского детского сада-средней школы Наталья Пшеничникова, учитель физической культуры и здоровья гимназии г. Буда-Кошелево Татьяна Медведская, воспитатель детского сада №1 г. Буда-Кошелево Валентина Федорцова, учитель немецкого языка Октябрьской средней школы Жанна Щербакова, учитель физической культуры и здоровья Коммунаровской средней школы Владимир Слепцов, учитель русского языка и литературы Недойской базовой школы Майя Галицкая, учитель начальных классов Узовской средней школы Ирина Погарцева и учитель биологии Уваровичской средней школы Ирина Никитина.

К слову, в первом этапе конкурса приняли участие 24 педагога. Все они поднялись на сцену и были отмечены памятными подарками. В областном этапе Будакошелевщину представят Татьяна Талавира, Жанна Щербакова, Владимир Слепцов, Майя Галицкая, Ирина Погарцева, Ирина Никитина. Пожелаем им победы!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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