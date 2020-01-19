Люди старшего поколения в силу своего возраста могут стать доступным объектом совершения преступления. Только за прошлый год в нашем районе в отношении пожилых граждан совершено 34 преступления.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется: не хранить денежные средства в шкафах с бельем, исключить возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре жилища; не открывать дверь в квартиру (дом) незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. Не нужно стыдиться попросить у посетителей предъявить документы. И даже после их предъявления не стоит спешить открывать двери. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия, либо сообщить по телефону 102 о прибывших «посетителях». Если в вашем населенном пункте находятся незнакомые лица, вызывающие подозрение, следует незамедлительно позвонить в милицию, сообщив их приметы и транспорт, на котором они приехали.

Если вы все-таки стали жертвой или свидетелем преступления, насилия в семье, не ждите трагедии, а за помощью обратитесь в органы внутренних дел (номер 102), по фактам самогоноварения и незаконной продажи спиртных напитков – 8-02336-2-12-49. Ведь безнаказанность только стимулирует злоумышленников к новым действиям.

Подготовила Елена БЕЛКО