Белорусский республиканский союз молодежи продолжит развивать проект «ПапаЗал», сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

«В 2019 году в Беларуси работало 137 «ПапаЗалов», которые объединили более 2 тыс. молодых отцов. Больше всего таких залов в Гомельской области — 33, в Могилевской — 31, в Минской — 22, в Брестской и Витебской — по 19, в Гродненской — четыре, в Минске — девять. В 2020 году к ним прибавятся новые. Например, 1 февраля планируется открыть зал в Толочине. В Гродно появятся еще два, в Брестской области в феврале — марте также намечается открытие таких семейных клубов», — рассказала Юлия Зинкевич.

В «ПапаЗалах» раз в неделю отцы вместе со своими детьми проводят свободное время. Форма досуга разная: турниры по мини-футболу и волейболу, спартакиады, занятия в тренажерном зале, мастер-классы по карате, ушу, посещение бассейна.

«К проекту территориальные комитеты БРСМ привлекают именитых спортсменов. К примеру, в Минском районе в Боровлянской средней школе занятия в «ПапаЗале» проходят под руководством мастера спорта международного класса, пятикратного чемпиона мира по гиревому спорту и отца двоих детей Игоря Сигневича. Частый гость в гимназии №1 Червеня — мастер спорта международного класса, чемпион мира по двоеборью Павел Клындюк», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

Примечательно, что на базе Боровлянской средней школы уже работает первый «МамаЗал». «Это очень востребованная форма семейного отдыха. Поэтому открытие таких залов будет продолжаться», — добавила Юлия Зинкевич.

Республиканский проект «ПапаЗал» направлен на воспитание у молодежи национального и гражданского самосознания, развитие активной жизненной позиции у подрастающего поколения, содействие молодежным общественно-значимым инициативам, популяризацию здорового образа жизни, отцовства и семейных ценностей, укрепление взаимодействия между школой, родителями и общественными объединениями.-0-