Областная спартакиада по программе зимнего многоборья «Защитник Отечества» пройдет в Гомеле 29-30 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

За награды будут бороться участники из всех районов региона и областного центра. На старты выйдут представители 25 команд — всего около 150 юношей. Им предстоит определить лучших в двух возрастных категориях: младшей (15-16 лет) и старшей (17-18 лет).

Спартакиада будет проходить на трех площадках: средней школы №38, областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике, городской детско-юношеской спортивной школы №6.

В программе соревнований — подтягивание на перекладине из виса на руках, кросс на 3000 м, стрельба из пневматической винтовки.

Победителям вручат кубки, медали, призы. По итогам состязаний сформируют сборную команду Гомельской области, которая в феврале представит регион на республиканском этапе спартакиады в Новополоцке.

Белта