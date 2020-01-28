Всего для участия в нацотборе на «Евровидение-2020» в адрес медиахолдинга поступили 95 заявок, около 30 из них — от иностранных исполнителей. Прослушивание проводится в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы.

На финишную прямую популярного проекта вышли:

1. Анастасия Гламозда — «Burning again»,

2. Дарья Хмельницкая — «On Fire»,

3. AURA — «Барані свае»,

4. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич (VAL) — «Да вiдна»,

5. Анжелика Пушнова — «True Love»,

6. NAPOLI — «Dоn’t let me down»,

7. Александра Захарик (Саша Захарик) — «Rocky Road»,

8. КейСи — «Chili Pepper»,

9. Ян Ярош — «Fire»,

10. Анастасия Развадовская — «Hello»,

11. CHAKRAS — «La-ley-la»,

12. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) — «Invisible».

Завтра в 12.00 в Белтелерадиокомпании пройдет жеребьевка финалистов национального отбора и рабочая встреча творческой группы проекта.

Живое прослушивание проходит сегодня в студии «600 метров» Белтелерадиокомпании. На путевку в финал претендуют 49 конкурсантов. В списке как новички, так и участники отборов прошлых лет: Виталий Воронко, Анжелика Пушнова, Жанет, группа PROвокация, NAPOLI.

Финальный гала-концерт состоится не позднее 6 марта. Телезрителей «Беларусь 1» и «Беларусь 24» ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни «Евровидение» в Роттердаме (Нидерланды) в мае.

Проект организован Белтелерадиокомпанией — единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза — и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.-0-

Фото Оксаны Манчук