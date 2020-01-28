На финишную прямую популярного проекта вышли:
1. Анастасия Гламозда — «Burning again»,
2. Дарья Хмельницкая — «On Fire»,
3. AURA — «Барані свае»,
4. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич (VAL) — «Да вiдна»,
5. Анжелика Пушнова — «True Love»,
6. NAPOLI — «Dоn’t let me down»,
7. Александра Захарик (Саша Захарик) — «Rocky Road»,
8. КейСи — «Chili Pepper»,
9. Ян Ярош — «Fire»,
10. Анастасия Развадовская — «Hello»,
11. CHAKRAS — «La-ley-la»,
12. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) — «Invisible».
Завтра в 12.00 в Белтелерадиокомпании пройдет жеребьевка финалистов национального отбора и рабочая встреча творческой группы проекта.
Финальный гала-концерт состоится не позднее 6 марта. Телезрителей «Беларусь 1» и «Беларусь 24» ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни «Евровидение» в Роттердаме (Нидерланды) в мае.
Проект организован Белтелерадиокомпанией — единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза — и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.-0-
Фото Оксаны Манчук