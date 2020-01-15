Выставка «Удивительный мир пауков. Пауки-гиганты» откроется сегодня в Картинной галерее Г.Х. Ващенко в Гомеле, сообщили организаторы.

На выставке будут представлены живые экспонаты. Впервые в галерее временно обоснуется такое количество различных видов пауков: от карликовых до гигантов. «Паукообразные, арахниды — класс членистоногих из подтипа хелицеровых. Пауки, скорпионы и клещи — наиболее известные его представители. До настоящего времени ученые описали более 114 тыс. видов паукообразных, включая 1,8 тыс. ископаемых видов. В большинстве своем это пауки и клещи», — рассказали в галерее.

Эти создания, вызывающие смешанные чувства, распространены повсеместно, но преимущественно являются наземными обитателями. Однако среди клещей широко встречаются виды, которые населяют и пресные водоемы, и моря с океанами. В большинстве своем по типу питания они относятся к хищникам.

Посетители экспозиции смогут поближе рассмотреть этих обитателей планеты, вспомнить миф об искуснице Арахне, которую богиня Афина превратила в паука, узнать научные факты о паукообразных.

Выставка продлится по 29 февраля.

БЕЛТА