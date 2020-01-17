В рамках Дня животновода с трудовым коллективом МТФ «Потаповка» встретились первый заместитель – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Людмила Прокопенко и председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко.

По сложившейся традиции встреча началась с подведения итогов работы фермы за 2019 год. Были озвучены производственные показатели, а также отмечены лучшие работники.

Людмила Прокопенко акцентировала внимание на том, что сегодня коллектив хозяйства переживает не лучшие времена, тем не менее, если каждый будет добросовестно выполнять свою работу на местах, результат не заставит себя ждать.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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