Атмосфера добра, мира и волшебства царила на подведении итогов районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда».

Перед награждением победителей «Рождественской звезды» были вручены государственные награды – Орден Матери — двум нашим землячкам: Светлане Жуковой и Ольге Петровой.

По итогам 2019 года присуждены 6 главных и 11 специальных призов районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда»».

Обладателями главного приза стали:

-в номинации «За доброту и милосердие» — фельдшер Краснознаменского фельдшерско-акушерского пункта Екатерина Заикина.

-в номинации «За особый вклад в развитие духовности, эстетики бытия» — преподаватель воскресной школы Храма святителя Николая Чудотворца города Буда-Кошелево Елена Красуцкая.

— в номинации «За особый вклад в формирование преемственности поколений, патриотизм, укрепление национальных традиций» — заведующий филиалом «Чеботовичский центр народного творчества» Елена Шевченко.

— в номинации «За особый вклад в развитие интеллектуального потенциала Будакошелевщины, формирование творчески мыслящей личности» победителем признан заместитель директора по учебной работе Коммунаровской школы Ольга Кашлачева.

— в номинации «За особый вклад в формирование здорового образа жизни» — Виктор Минков – социальный работник территориального центра социального обслуживания населения.

— в номинации «За особое мужество и пример жизнелюбия» — мама воспитанницы отделения дневного пребывания для инвалидов Светланы Лукашенко Мария Лукашенко.

Специальные призы конкурса вручены:

— режиссеру Буда-Кошелевского центрального районного дома культуры Евгению Купцову за организацию и проведение лучшего культурно-массового мероприятия;

— Олегу Сомову – заведующему Губичским сельским домом культуры за активный образ жизни, поездки с концертами в отдаленные сельские населенные пункты района, умение организовать свое свободное время, участие в районных мероприятиях;

— Ольге Черняковой — редактору отдела социально-экономических проблем газеты «Авангард» за активную журналистскую деятельность, пропаганду лучших проектов Будакошелевщины в областной и республиканской прессе;

— Михаилу Кабаеву, жителю г.п. Уваровичи, за активную жизненную позицию, патриотизм и высокую моральность;

— Любови Кабаевой — заведующему Дуравичским фельдшерско-акушерским пунктом, за активную деятельность по пропаганде здорового образа жизни и верность врачебному долгу;

— Михаилу Борисевичу — директору Коммунаровской школы, за активную трудовую и общественную деятельность.

За патриотизм и гражданственность, любовь к родной земле, стремление сделать ее красивым и уютным уголком специальными призами также награждены: председатель Гусевицкого сельского Совета депутатов Артем Гришай, председатель Рогинского сельского Совета депутатов Валентина Семенова, председатель Узовского сельского Совета депутатов Елена Былицкая, заведующий магазином «Дербичанка» Рогинского сельсовета Валентина Чеботарева, заведующий филиалом «Кривский сельский дом культуры» Екатерина Слышова.

По традиции на сцену сегодня поднялись победители и призеры районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций, частных домовладений города Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района, сельских населенных пунктов.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление административных зданий организаций, учреждений, предприятий» первое место заняло Буда-Кошелевское ДРСУ №184 (директор – Юрий Шоров); второе место присуждено Буда-Кошелевскому району электрических сетей (начальник – Виктор Бадюков); третье место разделили между собой филиал по производству сыров открытого акционерного общества «Рогачевский молочно-консервный комбинат» (директор – Сергей Голубев) и Буда-Кошелёвский район газоснабжения (начальник – Игорь Иванаускас).

В номинации «Лучшее оформление новогодней ёлки» вновь не было равных Буда-Кошелевскому ДРСУ №184. Лесные красавицы ОАО «Агрохимуслуги» (директор – Александр Радьков) и ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» (директор – Федор Свердликов) удостоены второго места.

Третье место разделили между собой КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» (исполняющий обязанности директора – Николай Карпечкин) и СП «АМИПАК»-ОАО (заместитель директора – Валентина Жукова).

Среди сельских населенных пунктов красочностью новогоднего оформления отличились поселок Великий Мох Кошелевского сельсовета, деревня Гусевица Гусевицкого сельсовета, агрогородок Коммунар и городской поселок Уваровичи.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждения образования» первое место присуждено начальной школе города Буда-Кошелево» (директор –Татьяна Чечко), второе место – гимназии города Буда-Кошелево (исполняющий обязанности директора — Елена Сытенкова), почетное третье место – Узовской школе (директор – Наталья Лукьяненко) и Буда-Кошелевскому аграрно-техническому колледжу (директор – Евгений Некрашевич).

Лучшей новогодней сказкой встретили конкурсную комиссию работники Буда-Кошелевского опытного лесхоза (директор –Сергей Лозко). А коллектив Буда-Кошелевской центральной районной больницы (главный врач – Жанна Евтухова) подарил чудесное новогоднее настроение.

Дома жителей города и района также отличились необычным новогодним убранством. Так, отмечены домовладения жителей посёлка Великий Мох Сергея Боженкова, Анны Ракомсиной и Константина Алексейкова. Благодарственными письмами отмечены также Василий Мартынов из деревни Новая Гусевица, семейная чета Владимира и Светланы Коваленко из агрогородка Пенчин, Николай Пинчук – житель деревни Уза и Александр Шевченко из поселка Заречье Чеботовичского сельсовета.