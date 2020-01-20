Порывистый ветер и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. Днем местами, преимущественно по северной части страны, пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах по югу ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем местами — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — 1-7 градусов тепла.-0-