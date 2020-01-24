Погода в Беларуси продолжает удивлять своим разнообразием. Несмотря на аномально высокие зимние температуры, последние дни в стране не утихает сильный ветер. Он стал причиной перебоев с электроснабжением более чем в 230 населенных пунктах.

Свет пропадал периодически. В том числе на 26 сельскохозяйственных объектах. Неполадки зафиксированы на тысяче трансформаторных подстанциях. На вызовы оперативно реагировали аварийные бригады. Проблемы с электричеством остаются в считанных населенных пунктах. Сильные порывы ветра также разрушили несколько крыш. Пострадавших нет.

ont.by