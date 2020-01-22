Посольство Беларуси дало общие рекомендации белорусам в связи со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань, сообщает БЕЛТА.

«По официальной информации компетентных органов Китая, в городе Ухань провинции Хубэй зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией и призывает не вводить никаких ограничений по перемещению людей между странами», — говорится в сообщении посольства.

Вместе с тем гражданам Беларуси, въезжающим и пребывающим на территории Китайской Народной Республики, рекомендуется избегать контактов с животными, птицами; посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм; употребления сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения, в том числе молока, яиц, мяса, птицы, морепродуктов; тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.

Кроме того, для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций рекомендуется мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе; проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, а также после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания; при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.-0-