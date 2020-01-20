18  января  в 20-20 на ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре деревянной бани в д. Брилево Буда-Кошелевского района. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в бане. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости помнить и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

  • не эксплуатировать  печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
  • не перекаливать печь;
  •  не оставлять топящиеся печи без присмотра;
  •  не использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
  • золу и шлак, выгребаемую из топок,  проливать водой и удалять в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.

Казалось бы, нехитрые процедуры, а, следуя  им,  жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА
Фото РОЧС