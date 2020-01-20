18 января в 20-20 на ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре деревянной бани в д. Брилево Буда-Кошелевского района. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в бане. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости помнить и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

не эксплуатировать печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

не перекаливать печь;

не оставлять топящиеся печи без присмотра;

не использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

золу и шлак, выгребаемую из топок, проливать водой и удалять в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений.

Казалось бы, нехитрые процедуры, а, следуя им, жизнь становится гораздо более спокойной и комфортной.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА

Фото РОЧС