Американские ученые объяснили, почему на ночь нужно как можно дальше убирать свой смартфон. Мобильное устройство наносит непоправимый вред здоровью.

Исследование специалистов из Департамента здравоохранения Соединенных Штатов показало, что гаджеты действительно являются причиной онкологии, бесплодия, а также ряда других опасных заболеваний.

У тех людей, которые постоянно «зависают в телефоне», намного быстрее появляются проблемы с речью, зрением, развивается шейный остеохондроз и даже провисает лицо, что делает человека визуально старше на 10-15 лет.

Эксперты для своего эксперимента пригласили более 300 добровольцев. Все они систематически сдавали анализы и проходили диагностические исследования.

Так, у любителей оставлять смартфон рядом с собой на ночь намного быстрее развивались болезни, которых не было у людей, которые выключают мобильный и убирают гаджет в тумбочку.

По словам ученых, наиболее опасен телефон во время звонков, а также передачи данных. Лучше всего разговаривать с помощью проводных наушников, отметили сотрудники Университета.

О негативном влиянии смартфонов на детей ранее сообщали и российские ученые. Их исследование показало, что вредное излучение гаджетов негативно сказывается на слухо- и зрительно-моторных реакциях детей.

Белновости