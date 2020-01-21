Встречи руководства района с населением по месту жительства продолжают быть актуальными. Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева провела встречу с жителями агрогородка Рогинь, на которой проинформировала об итогах социально-экономического развития Будакошелевщины в 2019 году. Также был озвучен план мероприятий по благоустройству Рогинского сельсовета на 2020 год.

В ходе двустороннего диалога были подняты проблемные вопросы, волнующие сельчан. Так, жители агрогородка отметили, что в отделении почтовой связи не всегда есть в наличии денежные средства, которые можно получить посредством пластиковых банковских карт. По всем поступившим вопросам даны разъяснения, некоторые из них взяты на контроль.

Наталья МАКСИМОВА

Фото из архива райсовета