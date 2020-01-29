Развлекательно-обучающий проект «С.С.С.Р о безопасности», который пройдет сегодня в Гомеле, напомнит пожилым людям области о правилах поведения при ЧС, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

Аббревиатура в названии мероприятия расшифровывается как «Спасем. Сбережем. Сохраним. Расскажем о безопасности». «По первым буквам угадывается СССР. С этой эпохой связана тематика проекта, направленного на обучение пожилых людей правилам безопасности. В плане — беседы и видеосюжеты, интерактивные площадки, конкурсы и игры советского времени», — рассказали в управлении.

Площадкой для интерактива в стиле ретро станет Центр безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью.

Гостям праздника предложат поучаствовать в интеллектуальной игре «101 к одному», проверить и параллельно пополнить знания о безопасности. В программе дня — просмотр сюжетов из советских фильмов и мультфильмов, вспоминание пословиц и поговорок. Участники посетят музей пожарного дела, где познакомятся с историей становления и развития службы спасения.

«Присутствующие также смогут вспомнить молодость и поиграть в пожарное домино, противопожарные городки. Участникам предложат облачиться в настоящее обмундирование спасателя и в игровой форме попробовать потушить горящий дом», — отметили организаторы.

Учитывая возраст участников, будет организовано еще несколько площадок. Так, представители Красного Креста дадут полезные советы по сохранению здоровья, проведут тест на определение уровня сахара в крови и измерят артериальное давление. Не забыли организаторы о том, что участники молоды душой. Поэтому для них будут работать стилисты, которые помогут создать каждому желающему новый образ.

Еще один привет из СССР — праздничный концерт с известными песнями советской эпохи и вручение подарков.

Проект реализуется в рамках республиканской акции «Безопасность в каждый дом». Начало в 11.00.

Белта