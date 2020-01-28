Профилактическое мероприятие «Беспрепятственный проезд» стартовало в Гомельской области. Оно продлится по 26 февраля, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Наталья Сомова.

Во время месячника более пристальное внимание инспекторов ГАИ будет уделено Гомелю и крупным райцентрам региона, где особенно актуален вопрос парковки. «Мероприятие направлено на профилактику нарушений ПДД, в частности правил остановки и стоянки авто во дворах жилых массивов, а также возле объектов нежилого сектора. Зачастую припаркованные не по правилам машины создают препятствия для движения и работы транспорта оперативного назначения — скорой помощи, пожарных, коммунальных служб и других», — рассказала инспектор.

За месяц «Беспрепятственного проезда» инспекторы обследуют дворы многоэтажных жилых домов, территории торговых и промышленных зон, мест притяжения граждан. Основная цель — обеспечить возможность проезда для транспорта оперативного назначения и напомнить автомобилистам требования ПДД. Сотрудники УГАИ встретятся также с трудовыми коллективами предприятий и организаций областного и райцентров, разъяснят важность соблюдения ПДД, приведут примеры из жизни, раздадут информационные листовки.

«Хочется лишний раз напомнить водителям, что, нарушая правила остановки и стоянки во дворах, они подвергают опасности жильцов своего же или соседнего дома, особенно детей, затрудняют проезд и работу транспортных средств оперативного назначения, дорожно-коммунальных служб. А ведь в это время кому-то может быть жизненно необходима помощь, к примеру, врачей бригады скорой, которая не может подъехать к дому или подъезду из-за чьей-то халатности», — подчеркнула Наталья Сомова.

За игнорирование требований правил остановки и стоянки легковых авто предусмотрена административная ответственность. По ч.1 ст.18.22 КоАП за такое нарушение водителю грозит предупреждение или штраф в размере одной базовой величины (сейчас 1 БВ — Br27). При повторном, в соответствии с ч.2 ст.18.22 КоАП, — двух базовых величин, а автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку.

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