Архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана

Рождество Христово — величайший праздник для всех христиан.

Издревле Рождественские дни всегда сопровождались делами милосердия и благотворительности, так как сама суть праздника подразумевает приобретение навыка благотворить. Примером для нас является сам Господь наш Иисус Христос, который «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». (Мф. 20:28).

Обращая свой взор на события 2000-летней давности, мы удивляемся тому, как мирно и скромно пришел Господь в этот мир. Не было ничего громкого и кричащего в Его пришествии. Можно сказать, что, напротив, Его Рождество прошло тихо и даже незаметно практически для всего человечества.

В незамеченности Рождества Христова несомненно присут­ствует и человеческое изъявление. Как об этом красноречиво говорит в своей проповеди великий молитвенник Гомельской земли священномученик Митрофан (Краснопольский), первый епископ Гомельский. Он в частности отмечает тот Евангельский факт, что люди сами пожелали не заметить Христово Рождество, хотя и знали о нем. Примером тому может послужить вопрос царя Ирода, адресованный своим слугам: «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка». (Мф. 2:3-5).

Знали люди и о времени Его пришествия, так как даже чуже­странцы видели необычную звезду, явившуюся знаком Его пришествия. Все пророчества сбылись, все говорило о пришествии Спасителя, но мир, невзирая на это, безмятежно спал. Никто, кроме скромных пастухов и мудрецов из далеких стран не пришел приветствовать новорожденного Христа.

В чем же может быть причина всего произошедшего? Людей чаще всего интересует только то, что касается их личного благополучия. Если наш личный мир и привычный ход вещей что-то омрачает или заставляет менять, выводя нас из зоны комфорта, тогда это вызывает бурю негодования и обращается для нас целой катастрофой. Встречать Новорожденного народ не спешил не потому, что не знал, а потому, что Его пришествие обязывало к переменам, и в первую очередь во внутреннем мире самого человека: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему» (Ис. 40, 3). И многие об этом знали. Ярким примером тому явился царь Ирод, испугавшийся того, что от него будет отнята власть, и он будет вынужден уступить эту власть Богочеловеку. Страх перемен и гордыня человеческая побудили его пойти даже на страшное злодеяние — убийство ни в чем не повинных младенцев в надежде избавиться от Спасителя.

Сегодня, встречая новорожденного Христа в этот великий и славный день Его Рождества, мы должны помнить о Его призыве к перемене наших мыслей и жизни.

В праздник Рождества Христова позвольте приветствовать вас и призвать ко самоотверженному служению для блага окружающих нас братьев и сестер. Быть милосердными к нуждающимся в нашей помощи. Не закрываться в своей среде, а предоставить там место евангельским добродетелям по отношению к тем, кто страдает и ищет сострадания.

Епископа Туровского и Мозырского Леонида

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, братья и сестры!

В эти святые дни всемирного торжества, когда небесное и земное сливается в радостном ликовании «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:4), от всего сердца поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Каждый год на протяжении многих столетий христиане в разных странах и народах вновь и вновь преклоняются пред таинственным откровением Пресвятой Троицы, которое совершилось в Вифлееме более двух тысяч лет тому назад: «Христос раждается прежде падший воскресити образ». И слова эти относятся не только к ветхозаветному человечеству, но и к каждому из нас, ныне живущих.

Непостижимый и неописанный Творец вселенной по любви к Своему творению становится одним из нас, во всём подобным нам, кроме греха. Он приходит на землю как Богочеловек для того, чтобы избавить весь род человеческий от последствий первородного греха, освободить мир от власти дьявола и вечной смерти, открыть людям свободный вход в Свое вечное Царство благодати и истины.

Своим пришествием на землю Сын Божий уврачевал в Себе нашу человеческую природу, поврежденную прародительским грехом, и, приобщив к Своему Божеству, вознес ее на небывалую высоту. Каждый из нас не только создан «по образу и подобию Божию», но через Христа теперь еще и усыновляется Богу: мы уже не «чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19). Об этой близости и дерзновении к Богу говорит и молитва Господня — «Отче наш…», в которой мы обращаемся к Творцу как к родному Отцу Небесному.

Воплощение Иисуса Христа от Девы Марии коренным образом изменило к лучшему наш мир: оно примирило людей с Богом, дало им новый образ мыслей, облагородило их нравы, принесло им силы бороться с грехом и возродило всё их естество.

Прославляя Рождество Спасителя, Православная Церковь утверж­дает, что человеческая жизнь бесценна, потому что за нее заплачено Воплощением, Жизнью, Смертью и Воскресением Единородного Сына Божия. Все это побуждает нас относиться с особым благоговением, вниманием и любовью к каждому человеку. «Любовь, — по мысли святителя Филарета Московского, — есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого».

В эти радостные праздничные дни Рождества Христова все мы призываемся к этой деятельной любви, проявлять заботу о своих родных и близких, о друзьях и единомышленниках, и о тех, кто пока еще не обрел единство с Богом; быть, по слову апостола Павла, «братолюбивыми друг ко другу, в почтительности предупреждать друг друга, в усердии не ослабевать, духом пламенеть, Господу служить» (Рим. 12:10-11).

Разделяя с вами, дорогие мои, радость пришествия в мир Господа и Спасителя, молитвенно желаю всем вам душевного и телесного здравия, благополучия, добрых дел и помощи Божией во всех ваших трудах!

Пусть праздник Рождества Христова принесет в ваши дома и семьи любовь, радость, жизнь в согласии и правде Божией, а Новый 2019 год будет для нашей страны мирным, плодотворным и исполненным Божией милости.

Господь да благословит всех нас!

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