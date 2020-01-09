Следственным управлением УСК по Гомельской области расследуется многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении 25-летнего жителя Минска.

По версии следствия, обвиняемый создал в социальных сетях несколько аккаунтов («stilnayaodezhdalux», «mary_shop.by», «tovary_dlya_vsey_family» и др.), в которых в период с февраля по сентябрь 2019 года размещал заведомо ложные объявления о продаже одежды, обуви, аксессуаров и других предметов. Покупателям предлагались выгодные цены и бесплатная доставка по Беларуси. Взамен требовалась предварительная оплата товара, достигавшая зачастую полной стоимости.

Обвиняемый под видом представителя интернет-магазина вступал в переписку с потенциальными покупателями, разъяснял условия поставки и указывал расчетный счет для оплаты. Потерпевшие переводили деньги и безрезультатно ожидали заказанный товар. Некоторое время мужчина продолжал общаться с заказчиками, придумывая различные отговорки по поводу недоставки товара. При этом в переписке он представлялся как продавцом, в том числе женского пола, так и директором интернет-магазина. Спустя время обвиняемый переставал выходить на связь. Обманутые граждане стали обращаться в милицию.

По данным следствия, обвиняемый размещал ложные объявления и на популярной торговой интернет-площадке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (завладение имуществом путем обмана, совершенное повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

В настоящее время потерпевшими признаны 17 человек, проживающих на территории Гомельской, Минской, Могилевской, Брестской, Гродненской областей. Следователи полагают, что фактическое количество потерпевших может быть гораздо больше. Сотрудники СК призывают граждан, которые могли пострадать от подобных мошеннических действий, незамедлительно обратиться в территориальные подразделения милиции или Следственного комитета по месту жительства.