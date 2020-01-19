С 6 января вступил в силу Указ о курсовых разницах. Об этом сообщает управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району.

Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 №504 «О курсовых разницах» организациям (кроме банков) предоставлено право выбора порядка отражения для целей налогообложения курсовых разниц, возникающих в течение календарного года: в течение налогового периода ежеквартально или по итогам года в последнем отчетном периоде. Выбранный организацией порядок налогового учета курсовых разниц должен быть отражен в учетной политике и изменению в течение текущего налогового периода не подлежит.

Нормами данного Указа пре-дусмотрен порядок отражения курсовых разниц для плательщиков единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, а также при ликвидации, реорганизации организации, переходе с общего порядка налогообложения на единый налог и с единого налога на общий порядок. Указ не ограничен временным интервалом применения, т.е. принятые нормы носят постоянный характер действия, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Подготовила Елена БЕЛКО