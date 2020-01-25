В преддверии Татьяниного дня я получила редакционное задание: подготовить материал о Татьяне. Признаюсь, в свое время серьезно задумывалась назвать этим именем дочку, но в последний момент передумала. Может зря?

Она крутая!



Татьяна Медведская, учитель физической культуры гимназии райцентра:

– Я очень люблю свое имя, оно полностью соответствует моему характеру и взглядам на жизнь. Считается, что Татьяна – творческая натура, созидательница, домоустроительница. Это точно! Ведь я в постоянном творческом полете, люблю уют и с удовольствием занимаюсь домом. И профессию выбрала что ни на есть человечную. Еще в детстве решила стать учителем. Урок физкультуры – это урок, где сухие строки учебной программы превращаются в удивительные минуты, когда можно раскрыть талант ученика. Я люблю Татьянин день. А как его не любить? Ведь это лишний повод получить поздравления, небольшие подарочки от мужа и сына. Я очень счастлива, и здесь, наверняка, не обошлось без покровительства небесной защитницы.

С уверенностью можно сказать, что Татьяне Викторовне в полной мере присущи черты характера, которые обусловлены именем: доброжелательность, отзывчивость, коммуникабельность, умение ладить с окружающими. А кроме того, этой обаятельной и улыбчивой женщине свойственны твердость убеждений, настойчивость и упорство в достижении целей. Сейчас она не только состоявшийся в профессии специалист, которого ценят в коллективе и обожают дети и их родители, но и прекрасная мама, замечательная жена.

«Она крутая!» – говорят о ней ее ученики. И с этим сложно не согласиться.

И каравай печет,

и половики

по реке бьет,

и хоровод ведет

Татьяна Сивуха, секретарь в лесхозе:

– Имя Татьяна мне очень нравится. Думаю, что в нем, как и в каждом имени, заложена определенная магия. Не зря говорят, что имя в какой-то мере определяет судьбу. Если проанализировать какие-то обстоятельства, понаблюдать за событиями, то невольно в это начинаешь верить. Одно могу сказать, мне мое имя подходит. К тому же я уверена, что моя покровительница помогает мне в трудные минуты. Я никогда – ни в спорте, ни в обычной жизни – не соревновалась ни с кем, кроме самой себя. Это и сейчас мне помогает: постоянно работаю над тем, чтобы с каждым днем становиться лучше. Среди моих знакомых Татьян множество достаточно сильных, уверенных в себе женщин, ставящих перед собой конкретные цели и достигающих их.

И Татьяна Олеговна не исключение: она активна и инициативна, талантлива и трудолюбива, может с радостью поддержать любую идею и довести ее до конца. Она – участница народного ансамбля “Верас”, неоднократный призер районных и отраслевых соревнований по бегу на лыжах. К тому же прекрасная хозяйка. В ее хлебосольном доме часто бывают гости. Ведь не зря говорят: «Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет».

Татьянинский характер



Татьяна Романенко, глава фермерского хозяйства:

– Хорошо известно, насколько тяжел труд на земле. Ей нужны крепкие мужские руки, но и женщинам по силам эта работа. Когда я начинала свою деятельность, мне было на кого опереться – муж и сын помогали активно. Я всегда знала, что в трудной ситуации они подставят свое сильное мужское плечо. Сейчас у нас три хозяйства, мы выращиваем овощи, картофель, кукурузу и реализуем их на рынках райцентра и Гомеля. Фермерское хозяйство занимает площадь порядка 200 га. У меня трудятся 6 постоянных работников, а в сезон – до 40. Работаю без отпусков и выходных: упустишь месяц – за год можешь не наверстать.

У Татьяны Михайловны двое детей и уже трое внуков. Они – ее счастье, ее гордость, ее отрада. Эта доброжелательная и трудолюбивая женщина всегда откликается на любые просьбы о помощи. Являясь депутатом районного Совета депутатов, оказывает спонсорскую помощь, учавствуя во всевозможных благотворительных акциях.

Стоит признать, что не побояться встать на этот путь и заняться таким непростым делом могут только смелые и целеустремленные, поистине увлеченные своим делом люди. Таковой, собственно, и является Татьяна Романенко. Возложив на свои хрупкие плечи далеко не женское дело, она добилась отличных результатов и останавливаться на достигнутом не собирается.

Удивительно, но как точно значение имени Татьяна сов-падает с моими впечатлениями о женщинах, с которыми я пообщалась. Характер у них у всех особенный – Татьянинский! Вот и не верь после этого в то, как имя влияет на жизнь и судьбу человека. Огромнейшая ответственность все-таки лежит перед родителями, дающими имена своим детям.

Имя Татьяна переводится как «устроительница», то есть всё умеющая. Татьяны трудолюбивые, разносторонние, элегантные, властные, в любом деле стараются добиться наилучшего результата и могут постоять за себя. Они целеустремленные женщины, которые не стоят на месте, а постоянно развиваются.

С именинами вас, Татьяны!

Ирина ШУТОВА

Фото Ирины Палубец