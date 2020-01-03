Температура воздуха 2 января была на 4-8 градусов выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В первые дни 2020 года удерживалась теплая погода. Среднесуточная температура воздуха 2 января составила от нуля до плюс 4, что на 4-8 градусов выше климатической нормы. Теплее всего было по северу страны: в Верхнедвинске столбик термометра поднялся до отметки в 4,5 градуса тепла. Осадков выпало немного. Только по востоку местами до сих пор сохраняется снежный покров высотой до 3 см. Словом, погода по-прежнему не соответствует сезону», — сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный с усилением до порывистого. Температура воздуха днем составит от нуля до плюс 5 градусов.-0-

БЕЛТА