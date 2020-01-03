Обновленный Трудовой кодекс заработает уже с 28 января. В Министерстве труда и социальной защиты корреспонденту БЕЛТА обозначили ключевые изменения и новые возможности, которые открываются для работников и нанимателей.

Часть новаций направлена на создание больших возможностей для совмещения успешной карьеры и воспитания детей в семьях. Так, отцы и отчимы при их желании смогут получить отпуск до 14 календарных дней при рождении в семье ребенка, и наниматель обязан будет предоставить такой отпуск (однако неоплачиваемый, если только иное не будет закреплено в коллективном договоре или для членов профсоюза). Матери с детьми в возрасте до трех лет теперь смогут отправляться в служебные командировки, а также выходить на работу в выходные и праздник с их согласия. Наниматели смогут привлекать их и к сверхурочным работам.

Работникам во время трудового отпуска по основному месту работы разрешили трудиться по совместительству полный рабочий день или смену. Пока занятость по совместительству разрешена только на половину рабочего дня.

Наниматели смогут временно переводить работников (с их письменного согласия) на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года.

Увеличен размер выходного пособия до одного среднемесячного заработка при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности. И установлен месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Кроме того, предусмотрена единая для всех работников минимальная компенсация при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта — в размере трех среднемесячных заработков.

С добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. А именно: по соглашению сторон контракт с работником, не допускающим нарушений дисциплины, будет продлеваться до истечения максимального срока его действия. Новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее 3 лет. На меньшие сроки контракты будут продлеваться и заключаться новые только с письменного согласия работника.

Также в обновленном ТК закреплено, что материальная ответственность работников, которые трудятся по контракту, наступает в тех же случаях и при тех же условиях, что и у работников, с которыми заключены трудовые договоры, т.е. только за умышленное причинение имущественного вреда.

Наконец, введено понятие дистанционной работы — в ТК включена новая глава, которая регулирует отношения работника и нанимателя при выполнении работы в мобильном режиме. Такая форма занятости набирает популярность с развитием информационных технологий. Удаленная работа в этом случае подходит и для нанимателя, которому не нужно оборудовать рабочее место, и для сотрудника, который может выполнять работу в любом удобном для него месте.

Предусматривается включение в ТК положений действующих декретов, которыми определяются требования к работе руководящих кадров и работников организаций, регулируется контрактная форма найма. Для реализации отдельных норм принято постановление Совета Министров, которым в том числе скорректированы примерные формы контрактов.-0-

БЕЛТА