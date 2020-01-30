Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району ИМНС Республики Беларусь по Жлобинскому району информирует о проведении семинара

6 февраля начало 14-00 ч. в г. Буда-Кошелево с сельскохозяйственными организациями на тему «Налогообложение сельскохозяйственных организаций. Нарушения, установленные при камеральном контроле у сельскохозяйственных организаций» с участием специалистов инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области.

Место проведение семинара в г. Буда-Кошелево — ул. Ленина,5.