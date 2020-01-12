Эту фразу то и дело можно услышать с экранов телевизоров, по радио, от спасателей. Небольшой по размерам прибор неустанно доказывает свою эффективность. При его использовании число человеческих жертв сокращается на 64-69%, количество пожаров уменьшается на 25-30%.

АПИ работает от простой батарейки, очень прост в установке и эксплуатации, устанавливать его следует в жилой комнате. Он реагирует на один из первых признаков пожара – задымление, что позволяет в начальной стадии возгорания приступить к его тушению. При обнаружении задымления извещатель подает мощный звуковой сигнал, способный разбудить даже спящего человека.

Если вы приобрели данный прибор, необходимо учитывать следующее:



— главная задача АПИ – подать сигнал тревожного извещения, когда вы отдыхаете и не можете контролировать состояние пожарной обстановки в жилище, поэтому он должен устанавливаться в первую очередь в спальных помещениях;

— как правило, дым поднимается к потолку, распространяясь вдоль него, поэтому наиболее предпочтительное расположение АПИ – на потолке в середине комнаты. В случае невозможности выполнения этого условия извещатели могут устанавливаться на потолке у стены, но не ближе 10 см от нее, или на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка;

— углы между стенами являются самыми маловентилируемыми местами в помещениях, поэтому при потолочном и стеновом размещении извещателей не рекомендуется их устанавливать ближе 50 см от угла.

Как утверждают спасатели, необходимость установки АПИ в каждом доме бесспорна. Жаль только, что многие из нас безразлично относятся к собственной безопасности.

Подготовила Елена БЕЛКО