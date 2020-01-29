Сегодня для сотрудников РОВД была организована экскурсия в районном историко-краеведческом музее. Примечательно то, что большинство пришедших посетили его впервые.

В ходе мероприятия экскурсовод рассказал пришедшим о самых ярких экспозициях, представленных в музее. В одной из них находится коллекция вещей крестьянского быта и декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы, бытовые принадлежности и т.п. Значительный отдел музея посвящен событиям, которые происходили на территории района в годы Великой Отечественной войны, а также войны в Афганистане. Заинтересовала всех и коллекция книжных миниатюр, предоставленная минским коллекционером Михаилом Ксеневичем.

Ирина ШУТОВА

Фото автора