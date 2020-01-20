Как рассказала ведущий ветеринарный врач эпизоотолог районной ветеринарной станции Юлия Слостина, лиса забрела на окраину города 1 января.

На одном из частных подворий по улице Кооперативной на нее напала домашняя собака. На шум вышел хозяин и умертвил дикое животное, как позже выяснила экспертиза, бешеное. С 15 января райцентр закрыт на карантин на два месяца, если не будет выявлено новых случаев заболевания у домашних или диких животных в черте города. Интересно, что на подворье, где побывал больной зверь, живут кот и пес, вакцинированные до происшествия. Никто из них не заболел. В прошлом году в Чечерском районе зафиксировано 10 случаев бешенства.

Правда Гомель