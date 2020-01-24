Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26, количество заразившихся им людей — до 849 человек, сообщает ТАСС.

Два случая с летальным исходом зафиксированы за пределами первоначального региона распространения заболевания — один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян).

На сегодня состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрированы 1072 предполагаемых случая заболевания.

21 января власти Уханя ввели запрет на массовый выездной туризм и ужесточили контроль над пассажиропотоком, а 23 января ввели временный запрет для жителей Уханя и Хуангана покидать города.

Белта