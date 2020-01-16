Травма позвоночника приковала к кровати 16-летнего Дмитрия Ходаса.

В декабре прошлого года в израильском Эйлате прошел юношеский чемпионат Европы (U-17). В весовой категории 67 кг выступал хойникский спортсмен Дмитрий Ходас, ставший бронзовым призером турнира.

В рывке в первой попытке он не испытал труда с весом штанги в 113 кг. Во втором подходе тяжелоатлет вырвал штангу весом 117 кг. В третьей попытке юноша успешно зафиксировал вес в 122 кг. По итогам рывка Дмитрий завоевал золотую медаль и установил новый рекорд Беларуси среди юношей до 17 лет в рывке.

В толчке в первом подходе уроженец Хойников толкнул штангу весом 138 кг. Вторая попытка также была удачной – 143 кг. Во время заключительного подхода спортсмен не справился с попыткой. Самостоятельно покинуть помост Дмитрий уже не смог. Вертолетом парня доставили в больницу, где сразу прооперировали. Там поставили неутешительный диагноз: «Закрытый переломовывих Th10-Th11 с ушибом и сдавливанием спинного мозга. Нижняя параплегия, нарушение функций тазовых органов». Уже в Минске ему сделали еще одну операцию.

10 февраля Диме исполнится 17 лет. Заниматься тяжелой атлетикой юноша начал в родных Хойниках почти десять лет назад. Получаться стало сразу, ему легко давались тренировки. Дальше хойничанин продолжил обучение в Бобруйском государственном училище олимпийского резерва.

– Конечно, страшно было отпускать сына-восьмиклассника в чужой город. Я была против. Мы всей семьей за него переживали, но Дима был настроен очень серьезно, – вспоминает мама парня Наталья Васильевна. – Мы не пожалели, что отпустили его тогда в Бобруйск.

Сейчас Дмитрий Ходас находится в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии. Он и сам не может объяснить, что произошло в тот день. Врачи делают все, что в их силах, чтобы помочь уроженцу Хойников. Однако говорить о перспективах пока рано. Диме нужны лечение и дорогостоящая интенсивная реабилитация. Израильские специалисты в своей практике сталкивались с похожими случаями. Месяц реабилитации в хорошем медицинском центре в Израиле будет стоить 50 тысяч долларов.

– Все зависит от того, сколько удастся собрать, – отметила Наталья Ходас.

Как помочь Дмитрию Ходасу?

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 500 – г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X: – белорусские рубли – транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY81AKBB31340000001420070000 в центре банковских услуг 500 / Операционная служба, дата окончания действия договора благотворительного счета 02.01.2025;

– доллары США – транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY12AKBB31341000000850070000 в центре банковских услуг 500 / Операционная служба, дата окончания действия договора благотворительного счета 19.12.2025.

Назначение платежа: сбор денежных средств на имя Ходас Натальи Васильевны для лечения Ходаса Дмитрия Олеговича.

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.

Правда Гомель

Фото из архива Дмитрия Ходаса