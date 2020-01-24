24 января на «прямой линии» «Авангарда» – заместитель председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Александр Викторович КОВАЛЕВ.

Если вас волнуют вопросы начисления и выплаты заработной платы, торгового обслуживания, трудоустройства, приобретения государственного имущества и другие, звоните с 16.00 до 17.00 по телефону 2-11-44.

Предварительно вопросы можно задать по телефонам: 2-13-94, 2-46-21, 2-26-01 или по электронной почте avangard.gazeta31@yandex.ru с пометкой «Прямая линия».