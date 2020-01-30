30 января на «прямой линии» «Авангарда» – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Галина Сергеевна Игнатенко.

Если вас волнуют вопросы индивидуального строительства и ремонта жилого фонда, начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги и другие, звоните с 15.00 до 16.00 по телефону 2 -11- 44.

Предварительно вопросы можно задать по телефонам: 2-13-94, 2-46-21, 2-26-01 или по электронной почте avangard.gazeta31@budakosh.by с пометкой «Прямая линия».