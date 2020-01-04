А знали ли вы, что глобальный недостаток витамина D в организме современного человека уже принято называть неинфекционной пандемией XXI века? К тому же проблема усугубляется в тех странах, где солнечная погода — явление редкое. Витамин D в народе называют «солнечным», поскольку под воздействием ультрафиолета солнечного света активизируются находящиеся в коже формы холестерина, которые превращаются в этот витамин. Зачастую симптомы его дефицита подходят к сотням болезней. И чаще всего нам даже в голову не приходит мысль о недостатке витамина D.

Если вам знаком хотя бы один из нижеперечисленных симптомов нехватки этого витамина, то следует обратиться к врачу или сдать анализы:

Повышенная чувствительность к боли. Если даже небольшой ушиб для вас превращается в проблему, то, возможно, всему виной дефицит витамина D. Конечно, данный симптом не самый очевидный и не совсем объективный, ведь абсолютно у всех свой порог чувствительности. Однако стоит прислушиваться к своему организму. Попытайтесь беспристрастно оценить собственное состояние.

Если даже небольшой ушиб для вас превращается в проблему, то, возможно, всему виной дефицит витамина D. Конечно, данный симптом не самый очевидный и не совсем объективный, ведь абсолютно у всех свой порог чувствительности. Однако стоит прислушиваться к своему организму. Попытайтесь беспристрастно оценить собственное состояние. Повышенная утомляемость. Такой симптом в принципе связан с недостатком целого комплекса витаминов. Однако витамин D играет здесь не последнюю роль. Поэтому не стоит лениться ходить к врачу. Согласно исследованиям, спортсмены, у которых имеется дефицит этого компонента, всегда показывают худшие результаты, нежели те, у кого с витаминным балансом всё в порядке.

Такой симптом в принципе связан с недостатком целого комплекса витаминов. Однако витамин D играет здесь не последнюю роль. Поэтому не стоит лениться ходить к врачу. Согласно исследованиям, спортсмены, у которых имеется дефицит этого компонента, всегда показывают худшие результаты, нежели те, у кого с витаминным балансом всё в порядке. Высокое давление. Витамин D может напрямую влиять на работу сердца. Именно поэтому его недостаток может и вовсе привести к гипертонии.

Витамин D может напрямую влиять на работу сердца. Именно поэтому его недостаток может и вовсе привести к гипертонии. Постоянные аллергические реакции. У людей с нормальным содержанием витамина D, приступы аллергии случаются гораздо реже. Поэтому регулярно включайте в свой рацион лосось и скумбрию.

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