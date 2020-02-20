Авиакомпания «Белавиа» может открыть лоукост-направления из областных центров с 2021 года, сообщил сегодня журналистам генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы над этим работаем, чтобы эту модель (лоукост-направления. — Прим.БЕЛТА) внедрить, нам сегодня не хватает главного — самолетов. Мы очень надеемся, что если не в этом году, то все-таки в следующем на самолетах Embraer E195-E1 открыть одно или два направления по схеме лоукост», — рассказал Анатолий Гусаров.

По словам гендиректора компании, сейчас прорабатывается возможность летать по лоукост-тарифам из одного из областных городов в Тель-Авив.

Анатолий Гусаров обратил внимание, что похожую схему ранее опробовали на направлении Минск-Брюссель. «Оно приближено к гибридной модели, к лоукостовским тарифам, тем не менее, мы видим, что спрос есть, транзит большой, и мы немного цены подняли. Мы не говорим, что будем создавать дочернюю компанию, просто будем нарабатывать отдельные лоукост-направления», — пояснил он.