Белорусские легкоатлеты завоевали две серебряные медали на международном турнире Meeting d’athletisme Mondeville, который прошел во французском Мондевиле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Белорус Виталий Парахонько в решающем забеге на 60 м с барьерами финишировал вторым с результатом 7,79 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся атлет из США Джаррет Итон (7,63 сек.). Бронзовую награду завоевал марокканец Мохамед Кусси (7,85 сек.).

Белоруска Кристина Тимановская в забеге на 60 м стала серебряным призером соревнований, преодолев дистанцию за 7,23 сек. В пресс-службе БФЛА отметили, что данное время для Кристины Тимановской — лучшее, которое когда-либо показывала белоруска на зарубежных соревнованиях. Также данный результат является лучшим среди европейских спортсменок в этом зимнем сезоне.

На высшую ступень пьедестала почета поднималась представительница Гамбии Джина Басс (7,22 сек.). Третьей стала итальянка Анна Бонджорни (7,29 сек.).

Белта