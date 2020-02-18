РУП «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку к 23 февраля.

Акция пройдет в некоторых отделениях почтовой связи 20 февраля накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил. Все желающие могут приобрести в местах проведения акции почтовые карточки или открытки в конвертах (до 20 г), сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.

В Буда-Кошелеве акция, посвященная самому мужскому празднику, пройдет:

ОПС № 1 ул. Головачева, д.14.

Список отделений почтовой связи, где будет проходить акция, размещен на сайте «Белпочты».