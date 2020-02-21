При получении посылки дороже 22 евро и тяжелее 10 кг физлица должны предоставлять дополнительную информацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «Белпочты».

«В случае поступления международного почтового отправления в адрес физлица с товарным вложением весом свыше 10 кг и стоимостью, превышающей 22 евро, а также если в таможенной декларации отправления отсутствуют сведения о стоимости вложения или сведения о получателе неполные, то ему необходимо предоставлять в электронном виде оператору почтовой связи Беларуси на русском или белорусском языке дополнительные сведения», — сообщили в «Белпочте».

В частности, нужно сообщить свои ФИО, место проживания, паспортные данные, наименование и количество товаров, их стоимость.

Эти сведения представляются получателем через официальный сайт оператора почтовой связи по ссылке https://webservices.belpost.by/TD23Base.aspx.

Как пояснили БЕЛТА представители компании, новшества действуют с 1 января.

Информацию о необходимости предоставить допсведения можно получить на сайте «Белпочты» в разделе «Слежение за почтовыми отправлениями» при проверке пути международной посылки из-за границы.

Если указан мобильный телефон получателя, то ему придет SMS, что нужно сообщить дополнительную информацию.

«Белпочта» обращает внимание на необходимость соблюдения условий подачи данных и их достоверности, чтобы исключить факты отказов в проведении таможенных операций или возврата отправлений по обратному адресу.

Данные новшества предусмотрены постановлением Совета Министров от 20 июня 2019 №406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза».